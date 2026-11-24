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प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह हादसा अर्जुन नगर में हुआ, जहां पानी के टैंकर ने एक यामाहा गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। गाड़ी पर सवार युवक और युवती, जिनकी उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष बताई जा रही है, इस टक्कर के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टैंकर की तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई। विज्ञापन





घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह हादसा अर्जुन नगर में हुआ, जहां पानी के टैंकर ने एक यामाहा गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। गाड़ी पर सवार युवक और युवती, जिनकी उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष बताई जा रही है, इस टक्कर के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टैंकर की तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई।घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र के सराय ख्वाजा चौकी अंतर्गत अर्जुन नगर में जावित्री देवी हॉस्पिटल के सामने एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक पानी के टैंकर ने यामाहा गाड़ी पर सवार एक युवक और एक युवती को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।