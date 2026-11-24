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मंडलायुक्त ने शिकायतकर्ताओं से संपर्क कर संतुष्ट फीडबैक प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। पंचायत राज विभाग की समीक्षा में सामने आया कि सिर्फ फिरोजाबाद से ही प्रस्ताव निदेशालय भेजे गए हैं। मंडलायुक्त ने शेष तीनों जिलों से स्पष्टीकरण मांगा। ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन में पिछड़े मथुरा व आगरा को प्रगति बढ़ाने के लिए कहा गया। पशुपालन विभाग में आगरा के बलाई की जगह ग्राम खेड़ा राठौर में चिह्नित भूमि पर वृहद गो-संरक्षण केंद्र का निर्माण जल्द शुरू कराने और मथुरा के बढ़ौता केंद्र की टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए।प्राथमिक शिक्षा विभाग में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत मथुरा व मैनपुरी के 4, आगरा व मैनपुरी के शेष 445 यानी कुल 449 विद्यालयों को फर्नीचर से संतृप्त करने के लिए कहा गया। स्वास्थ्य विभाग में आयुष्मान भारत के तहत मथुरा में गोल्डन कार्ड बनाने की गति बढ़ाने और चारों जिलों के पात्र वरिष्ठ नागरिकों के कार्ड बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा सरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप लगाने, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना के लक्ष्य पूरे करने, स्वयं सहायता समूहों के बैंक क्रेडिट लिंकेज बढ़ाने और वीबी-जी रामजी योजना में मथुरा की प्रगति सुधारने को कहा गया।ओडीओपी वित्त पोषण योजना में आगरा में 92, फिरोजाबाद में 41, मथुरा में 23 और मैनपुरी में 23 लाभार्थियों को सुविधा दी गई। बैठक में संयुक्त विकास आयुक्त उमेश मणि त्रिपाठी, मथुरा, मैनपुरी व फिरोजाबाद के जिलाधिकारी और चारों जिलों के सीडीओ मौजूद रहे।