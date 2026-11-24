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बड़ी खबरें: आगरा में पति-पत्नी की मौत, लाठियों का बाजार, मथुरा में बोरे में मिली लाश और एटा में धमाका

अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 24 Nov 2026 05:33 PM IST

सार ब्रज की पांच बड़ी खबरों में आगरा में हुआ दर्दनाक हादसा बेहद डरावना रहा। यहां पति और पत्नी को पानी के टैंकर ने कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एटा में शार्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई। आग की चपेट में आने से सिलिंडर में भयानक विस्फोट हुआ। कासगंज में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान के लिए भारी भीड़ उमड़ी। वहीं मैनपुरी के घिरोर में मार्कंडेय ऋषि मेले में लाठियों की जमकर लोगों ने खऱीददारी की।

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