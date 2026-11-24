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आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में मंगलवार सुबह अचानक सीने में दर्द और चक्कर आने से बेहोश हुए यात्री की जीआरपी के सिपाही प्रेम शंकर भारद्वाज ने सीपीआर देकर जान बचा ली। करीब 10 से 15 मिनट तक प्रयास करने के बाद यात्री को होश आ गया। यात्री की हालत में सुधार होने पर परिजनों ने सिपाही का आभार जताया।

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बिहार निवासी 45 वर्षीय नसीर अपने परिवार के पांच सदस्यों के साथ ताजमहल देखने आगरा आए थे। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे परिवार के साथ स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में खड़े थे। इसी दौरान उन्हें अचानक चक्कर आया और सीने में दर्द होने के बाद वह बेहोश होकर गिर पड़े।





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यह देखकर परिवार के लोग घबरा गए और मदद के लिए पुकारने लगे। मौके पर ड्यूटी कर रहे सिपाही प्रेम शंकर भारद्वाज तुरंत पहुंचे। उन्होंने यात्री को प्राथमिक उपचार देने के साथ सीपीआर दिया। करीब 10 से 15 मिनट बाद यात्री के शरीर में हरकत हुई और उन्हें होश आ गया।





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