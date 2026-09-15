VIDEO: एमजी रोड पर रेंगे वाहन, धुएं से फूलने लगा दम

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आगरा। स्कूलों और कार्यालयों के सोमवार को खुलने के बाद शहर में जगह-जगह जाम के हालात रहे। दोपहर में स्कूलों की छुट्टी के समय दिल्ली गेट, हरीपर्वत समेत एमजी रोड पर जगह-जगह जाम लगा रहा। सबसे खराब हालात रावली पर रहे। वहीं भगवान टाॅकीज चौराहे पर भी वाहनाें के जाम में फंसने और धुएं से लोगों का दम फूलने लगा।

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