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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Uproar at hospital over youth death in Agra

VIDEO: अस्पताल में युवक की माैत पर हंगामा

Sun, 20 Sep 2026 12:10 AM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:10 AM IST
Uproar at hospital over youth death in Agra
आगरा के थाना एत्माद्दौला क्षेत्र के ट्रांस यमुना स्थित गोयल सिटी हॉस्पिटल में भर्ती मरीज की मौत छिपाकर कई दिन तक वेंटिलेटर पर रखने, इलाज के नाम पर करीब पांच लाख रुपये लेने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को मृतक शैलेश का ऑपरेशन करने के नाम पर पैर काट दिया गया और वेंटिलेटर पर ही ऑपरेशन किया गया। शनिवार को जानकारी पर परिजन ने करीब दो घंटे तक हंगामा किया। कोटकी निवासी शैलेश 12 सितंबर की रात करीब आठ बजे मजदूरी कर साइकिल से घर लौट रहा था। कोटकी क्षेत्र में एटा रोड पर पीछे से आ रही बस ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल शैलेश को 11 बजे करीब उपचार के लिए ट्रांस यमुना कॉलोनी फेज-2 स्थित गोयल सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। परिजन का आरोप है कि 13 सितंबर को ही शैलेश की मौत हो गई थी, लेकिन अस्पताल स्टाफ और डॉक्टरों ने इसकी जानकारी उन्हें नहीं दी। परिवार को मरीज से मिलने भी नहीं दिया गया और लगातार उसका उपचार होने की जानकारी दी जाती रही। इस दौरान करीब पांच लाख रुपये इलाज के नाम पर लिए जाने का आरोप है। शनिवार को गांव के कई लोग शैलेश को देखने अस्पताल पहुंचे। आरोप है कि स्टाफ और डॉक्टरों ने उनके साथ अभद्रता की और मरीज से मिलने नहीं दिया। इसके बाद गांव के लोगों ने जबरन अंदर जाकर देखा तो शैलेश मृत मिला। उन्हें पहले से ही उसकी मौत का शक था। शनिवार को मौत की जानकारी मिलने पर 85 हजार का बिल थमा दिया। मामले की जानकारी मिलने पर गरीब सेना के अध्यक्ष बाल योगी मौके पर पहुंचे। तो परिजन हंगामा कर दिया। इस बीच सड़क भी जाम हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस समझा-बुझाकर शांत कराया।
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