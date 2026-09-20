यूजीसी के विरोध में धरना: ट्रैक्टर मार्च निकालने का एलान, छावनी बना मुड़ी चाैराहा; पुलिस के साथ पीएसी भी तैनात
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sun, 20 Sep 2026 10:24 AM IST
सार
यूजीसी के विरोध में यूजीसी मुक्ति मोर्चा ने रविवार को ट्रैक्टर मार्च निकालने का एलान किया है। शनिवार से खंदाैली के मुड़ी चाैराहे पर धरना जारी है। धरनास्थल पर सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ ग्रामीण जुट गए हैं। ऐसे में पुलिस ने मुड़ी चौराहा को छावनी में तब्दील कर दिया है। जगह-जगह पुलिस फोर्स और पीएसी की तैनाती की गई है।
विज्ञापन
विस्तार
आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र के मुड़ी चौराहे पर यूजीसी मुक्ति मोर्चा ने शनिवार देर रात धरना शुरू कर दिया। मोर्चे के सदस्यों के पहुंचने के साथ ही मौके पर ट्रैक्टरों का जुटना भी शुरू हो गया। मोर्चा की ओर से पहले 20 सितंबर को ट्रैक्टर मार्च निकालने का एलान किया गया था, लेकिन कार्यकर्ता शनिवार रात से ही धरने पर बैठ गए।
मोर्चे के पदाधिकारियों ने बताया कि रविवार को प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च को लेकर धरना स्थल पर रणनीति तैयार की जा रही है। रविवार सुबह 10 बजे मुड़ी चौराहे से ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। मार्च आगरा कलेक्ट्रेट पहुंचेगा, जहां जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। यूजीसी मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान और संपूर्ण समस्या समाधान संगठन के अध्यक्ष अवनीश कुमार वैस ने बताया कि ट्रैक्टर मार्च में हजारों ट्रैक्टरों के साथ करीब 50 हजार लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है।
विज्ञापन
धरने और प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए पुलिस-प्रशासन भी सतर्क है। पुलिस की ओर से करीब 80 लोगों को नोटिस तामील कराए गए हैं। धरना स्थल पर जितेंद्र त्यागी, मनोज सिकरवार, राजेश शर्मा, केपी सिंह, राघवेंद्र चौहान, रोहित चौहान, भरत सिंह, आकाश चौहान आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
मोर्चे के पदाधिकारियों ने बताया कि रविवार को प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च को लेकर धरना स्थल पर रणनीति तैयार की जा रही है। रविवार सुबह 10 बजे मुड़ी चौराहे से ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। मार्च आगरा कलेक्ट्रेट पहुंचेगा, जहां जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। यूजीसी मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान और संपूर्ण समस्या समाधान संगठन के अध्यक्ष अवनीश कुमार वैस ने बताया कि ट्रैक्टर मार्च में हजारों ट्रैक्टरों के साथ करीब 50 हजार लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है।
विज्ञापन
धरने और प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए पुलिस-प्रशासन भी सतर्क है। पुलिस की ओर से करीब 80 लोगों को नोटिस तामील कराए गए हैं। धरना स्थल पर जितेंद्र त्यागी, मनोज सिकरवार, राजेश शर्मा, केपी सिंह, राघवेंद्र चौहान, रोहित चौहान, भरत सिंह, आकाश चौहान आदि मौजूद रहे।