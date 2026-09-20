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मास्टर माइंड सतेंद्र कुमार उर्फ कृष्णपाल वर्ष 2022 से फर्जी खोले गए बीएस मेडिकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के नाम पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के नाम पर छात्रों से रकम लूट रहा था। बदले में फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज उपलब्ध कराते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फर्जी मार्कशीट, आईडी कार्ड, प्रवेश फार्म, हाजिरी शीट, परीक्षा पुस्तिकाएं, जाली प्रश्नपत्र, फीस रसीदें, मोहर, लेटर पैड, लैपटॉप और चार बैंकों के फर्जी चेक समेत अन्य सामग्री बरामद की है। विज्ञापन



एएसपी श्वेताभ पांडेय ने प्रेसवार्ता में बताया कि 16 सितंबर की सुबह करीब सात बजे महमूदपुर नगरिया निवासी रामसेवक ने पीआरवी को सूचना दी कि उसके भाई सतेंद्र कुमार को तीन लोग बीएस कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी से अगवा कर ले गए हैं। उसने अपहर्ताओं द्वारा दो लाख रुपये की फिरौती मांगे जाने का आरोप भी लगाया। सतेंद्र की पत्नी की तहरीर पर मारहरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। विज्ञापन विज्ञापन







मास्टर माइंड सतेंद्र कुमार उर्फ कृष्णपाल वर्ष 2022 से फर्जी खोले गए बीएस मेडिकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के नाम पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के नाम पर छात्रों से रकम लूट रहा था। बदले में फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज उपलब्ध कराते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फर्जी मार्कशीट, आईडी कार्ड, प्रवेश फार्म, हाजिरी शीट, परीक्षा पुस्तिकाएं, जाली प्रश्नपत्र, फीस रसीदें, मोहर, लेटर पैड, लैपटॉप और चार बैंकों के फर्जी चेक समेत अन्य सामग्री बरामद की है।एएसपी श्वेताभ पांडेय ने प्रेसवार्ता में बताया कि 16 सितंबर की सुबह करीब सात बजे महमूदपुर नगरिया निवासी रामसेवक ने पीआरवी को सूचना दी कि उसके भाई सतेंद्र कुमार को तीन लोग बीएस कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी से अगवा कर ले गए हैं। उसने अपहर्ताओं द्वारा दो लाख रुपये की फिरौती मांगे जाने का आरोप भी लगाया। सतेंद्र की पत्नी की तहरीर पर मारहरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। एटा में दो लाख रुपये की फिरौती के लिए भाई के अपहरण की झूठी सूचना के बाद पुलिस जांच में मामला फर्जी मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नेटवर्क तक पहुंच गया है। मारहरा पुलिस ने जांच के बाद पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि जिस बीएस नामक व्यक्ति के नाम पर मेडिकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन का दावा किया गया है वह वह चाय बेचता है।

गंभीरता को देखते हुए चार पुलिस टीमों को लगाया गया। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई तो सतेंद्र की लोकेशन आगरा में मिली। पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर उसे सकुशल बरामद किया। एएसपी ने बताया कि पूछताछ में अपहरण की कहानी झूठी और भ्रामक निकली। सतेंद्र ने छात्रों से लिए गए रुपये वापस करने के दबाव के बीच खुद के अपहरण की साजिश रची थी। कुछ छात्रों का प्रवेश रद्द होने के बाद वे रुपये वापस मांग रहे थे।



सतेंद्र ने आगरा में रुपये देने की बात कही और छात्रों के साथ ही वहां चला गया। इस बीच उसने अपने भाई रामसेवक से अपहरण की सूचना देने को कहा। आगरा पहुंचने के बाद छात्रों के मोबाइल से अपने भाई को फोन कर दो लाख रुपये की मांग कराई। अपहरण के झूठ का खुलासा होने के बाद पुलिस की जांच कॉलेज के संबंध में आगे बढ़ी। पुलिस को कॉलेज से 16 फर्जी आईडी कार्ड, आवेदन फार्म, हाजिरी शीट, फीस रसीदें, परीक्षा पुस्तिकाएं, जाली प्रश्नपत्र, फर्जी मार्कशीट और मोहर मिली हैं। फर्जी मोहर लगे लेटर पैड और यूनिवर्सिटी कोड वाली प्रचार सामग्री भी बरामद की है। यहां बीफार्मा, डीफार्मा, बीएससी नर्सिंग, बीएएमएम, जीएनएम, एएनएम, डीएमएमटी, बीएमएलटी समेत कई फर्जी कोर्स संचालित किए जा रहे थे।



एएसपी ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया कि जिस बीएस नामक व्यक्ति के नाम पर कॉलेज को रजिस्टर्ड दिखाया गया है, वह चाय बेचता है। उस व्यक्ति का पूरा नाम भगवान दास है और वह गांव धरपसी थाना मारहरा का निवासी है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि उसके नाम और पहचान का इस्तेमाल आखिर क्यों की गई। पुलिस ने सतेंद्र कुमार निवासी महमूदपुर नगरिया, गौरव अग्रवाल निवासी पंखा वाला बाग नदरई गेट कासगंज भगवान दास निवासी धरपसी, नरेंद्र उर्फ पप्पू निवासी मोहल्ला पैठ और मोहम्मद शरीफ कुरैशी निवासी मोहल्ला गफूरगंज मारहरा को गिरफ्तार किया है।







300 रुपये की दिहाड़ी पर रखी थी फैकल्टी

फर्जी बीएस मेडिकल कॉलेज व यूनिवर्सिटी की जांच में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। मास्टरमाइंड सतेंद्र कुमार उर्फ कृष्णपाल संगठित गिरोह बनाकर चार साल से विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा था और उनसे मोटी रकम ऐंठ रहा था। फैकल्टी को भी 300 रुपये की दिहाड़ी पर रखा गया था। गिरफ्तार पांचों आरोपियों में 75 साल का एक वृद्ध भी शामिल है जिसे कागजों में फैकल्टी दर्शाया गया था और उसे 300 रुपये की दिहाड़ी मिल रही थी। एएसपी श्वेताभ पांडेय ने बताया कि मामले में पुलिस को बड़ी संख्या में शैक्षणिक दस्तावेज भी मिले हैं। बरामद सामग्री से विद्यार्थियों के प्रवेश से लेकर परीक्षा और परिणाम तक का रिकॉर्ड तैयार किया जाता था।



आरोपियों के पास से एक लैपटॉप और चार बैंकों के फर्जी चेक भी बरामद किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और बैंक संबंधी साक्ष्यों की जांच की जा रही है। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद शरीफ कुरैशी ने कहा कि मैं कोई प्रोफेसर या अध्यापक नहीं, बल्कि चपरासी हूं। मुझे 300 रुपये दिहाड़ी पर रखा गया है जबकि कागजों में उसका नाम फैकल्टी के रूप में दर्ज है। कासगंज के पंखा वाला बाग निवासी आरोपी गौरव अग्रवाल के पिता सुभाष चंद्र अग्रवाल सेवानिवृत्त सीएमओ हैं। गौरव फर्जी बीएस मेडिकल कॉलेज का संचालन करता था। मोहल्ला पैठ, मारहरा निवासी आरोपी नरेंद्र उर्फ पप्पू भी कागजों में फैकल्टी के रूप में दर्ज है। पुलिस अन्य आरोपियों और इस नेटवर्क से जुड़े लोगों की पड़ताल कर रही है।



