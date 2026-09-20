आगरा: आज सिकंदरा में 12 घंटे ठप रहेगी बिजली आपूर्ति, बोदला में 25 सितंबर तक रोज साढ़े तीन घंटे का शटडाउन

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33/11 केवी सबस्टेशन से जुड़े फीडरों ब्रजदीप कॉलोनी, भावना सिटी, मंगलम आधार, महारानी एस्टेट, मनहर ग्रीन, कृष्णावास, नगला तुहीराम और यूपीएसआईडीसी की औद्योगिक इकाइयों और उनके आसपास के क्षेत्रों में इस दौरान करीब 12 घंटे तक बिजली आपूर्ति नहीं होगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से बिजली से जुड़े सभी कार्य उससे पहले ही करने की अपील की और असुविधा के लिए खेद जताया।132 केवी सबस्टेशन बोदला से जुड़े 33/11 केवी सिकंदरा सबस्टेशन को आने वाली 33 केवी लाइन के जर्जर विद्युत तारों को बदलने का काम 25 सितंबर तक किया जाएगा। अधिशासी अभियंता अजय कुमार ने बताया कि बिजली के तार बदलने के काम के कारण 25 सितंबर तक हर दिन सुबह तीन घंटे शटडाउन रहेगा। सुबह 6 से 9.30 बजे तक बिजली आपूर्ति पूरे सप्ताह ठप रहेगी। 33/11 केवी सिकंदरा सबस्टेशन से जुड़े 11 केवी फीडरों अरतौनी, तेज शू, यूपीएसआईडीसी, सदरवन से जुड़े इलाकों में उपभोक्ताओं को परेशानी होगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वह साढ़े तीन घंटे के इस शटडाउन में सहयोग करें।