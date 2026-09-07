VIDEO: आगरा–पलवल के बीच आज से चलेगी अनारक्षित मेमू

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यात्रियों की सुविधा और बढ़ती भीड़ को देखते हुए आगरा कैंट से पलवल के बीच 7 से 20 सितंबर तक अनारक्षित मेमू विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। इससे आगरा से मथुरा, कोसीकलां, होडल और पलवल की ओर रोजाना आने-जाने वाले यात्रियों को फायदा मिलेगा। आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि ट्रेन संख्या 01941 आगरा कैंट से सुबह 6:30 बजे रवाना होकर 9:45 बजे पलवल पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 01942 पलवल से सुबह 10 बजे चलेगी और दोपहर 1 बजे आगरा कैंट पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में ट्रेन 14 फेरे लगाएगी।

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