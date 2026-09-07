आगरा ब्रेकिंग: झरना नाले के पास मिली महिला की लाश, शरीर पर चोटों के निशान; हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका

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महिला के शरीर चोटों के निशान बताए गए हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या कर शव फेंका गया है। पुलिस के आला अधिकारियों ने भी माैके पर पहुंचकर जांच की। विज्ञापन







महिला के शरीर चोटों के निशान बताए गए हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या कर शव फेंका गया है। पुलिस के आला अधिकारियों ने भी माैके पर पहुंचकर जांच की।

आगरा के थाना एत्मादपुर क्षेत्र के झरना नाले के पास जंगलों में राहगीरों ने महिला का शव देखा। सूचना पर पुलिस माैके पर पहुंची। शव पर चोटों के निशान थे। पुलिस ने महिला की शिनाख्त करने की कोशिश की, लेकिन अब तक महिला की पहचान नहीं हो सकी है।