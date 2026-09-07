आगरा ब्रेकिंग: झरना नाले के पास मिली महिला की लाश, शरीर पर चोटों के निशान; हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Mon, 07 Sep 2026 08:21 PM IST
सार
आगरा के थाना एत्मादपुर के झरना नाले के पास एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। माैके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। महिला के शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है।
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विस्तार
आगरा के थाना एत्मादपुर क्षेत्र के झरना नाले के पास जंगलों में राहगीरों ने महिला का शव देखा। सूचना पर पुलिस माैके पर पहुंची। शव पर चोटों के निशान थे। पुलिस ने महिला की शिनाख्त करने की कोशिश की, लेकिन अब तक महिला की पहचान नहीं हो सकी है।
महिला के शरीर चोटों के निशान बताए गए हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या कर शव फेंका गया है। पुलिस के आला अधिकारियों ने भी माैके पर पहुंचकर जांच की।
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महिला के शरीर चोटों के निशान बताए गए हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या कर शव फेंका गया है। पुलिस के आला अधिकारियों ने भी माैके पर पहुंचकर जांच की।
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