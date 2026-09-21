VIDEO: आगरा में गश्त के दौरान चीता मोबाइल को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, सिपाही की मौत, साथी गंभीर

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आगरा के खंदाैली थाना क्षेत्र के उजरई के पास तड़के गश्त पर निकले चीता मोबाइल सवार पुलिसकर्मियों को एक अनियंत्रित अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि एक सिपाही ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उनका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक सिपाही के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है, वहीं घायल सिपाही को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खंदौली थाने में तैनात सिपाही हर्ष तोमर और हरीश शर्मा की शनिवार शाम चीता मोबाइल पर ड्यूटी लगी थी। दोनों सिपाही रात में यूजीसी का विरोध कर रहे लोगों को नोटिस तामील कराने का काम कर रहे थे। रविवार तड़के करीब साढ़े तीन बजे जब दोनों उजरई की तरफ से गश्त करते हुए लौट रहे थे, तभी सामने से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में सीधी टक्कर मार दी। हादसे में मूल रूप से मेरठ शहर के थाना पल्लवपुरम निवासी सिपाही हर्ष तोमर (पुत्र कुलदीप तोमर) की मौके पर ही मौत हो गई। वर्ष 2021 में पुलिस सेवा में भर्ती हुए हर्ष तोमर पिछले दो वर्षों से खंदौली थाने में तैनात थे। इससे पहले वे थाना एत्माद्दौला की फाउंड्री नगर चौकी में अपनी सेवाएं दे चुके थे। वहीं, हादसे में घायल सिपाही हरीश शर्मा, जो पिछले ढाई साल से खंदौली थाने में तैनात हैं, की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने मृतक सिपाही के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है और टक्कर मारकर भागने वाले अज्ञात वाहन व चालक की तलाश में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है।

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