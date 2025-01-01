फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   team from Haryana apprehended six accused case involving fetal determination  in Agra

लड़का होगा या लड़की?: झोलाछाप कर रहा था भ्रूण लिंग जांच, हरियाणा की टीम ने किया स्टिंग ऑपरेशन; छह दबोचे

Tue, 22 Sep 2026 12:25 AM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Tue, 22 Sep 2026 12:25 AM IST
सार

सोनीपत की टीम ने रैकेट को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। सोमवार को भ्रूण की जांच करने वाले लोग टीम को लगातार गुमराह करते रहे। शाम को इटोरा स्थित संस्कार हॉस्पिटल ले गए। इस पर टीम ने हास्पिटल में छापा मार दिया।

विज्ञापन
team from Haryana apprehended six accused case involving fetal determination  in Agra
अस्पताल और गिरोह से बरामद मशीन। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा में एक बार फिर भ्रूण लिंग परीक्षण का बड़ा रैकेट पकड़ा गया। मलपुरा में बिना पंजीकरण संचालित संस्कार हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में सोमवार को सोनीपत (हरियाणा) की पीसीपीएनडीटी टीम ने छापा मारा। बिना पंजीकरण संचालित हास्पिटल में भ्रूण लिंग परीक्षण कराया जा रहा था। टीम डमी गर्भवती को लेकर आई थी। स्टिंग ऑपरेशन के बाद संचालक सहित छह को पकड़ लिया। हास्पिटल झोलाछाप का है। चीन निर्मित पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन गर्भ में पल रहे भ्रूण का लिंग परीक्षण किया जा रहा था। मशीन को जब्त कर लिया गया।
विज्ञापन


हरियाणा स्वास्थ्य विभाग और एसटीएफ की टीम ने पिछले दिनों एक गिरोह पकड़ा था, जो भ्रूण लिंग परीक्षण करता था। इसके तार आगरा से जुड़े होने के साक्ष्य मिले थे। इस पर एक महिला (डिकाय) बनाया गया। इसके बाद एजेंट से संपर्क किया। गर्भ में बेटे-बेटी का पता करने के लिए बात की गई। 90 हजार में भ्रूण लिंग परीक्षण करना तय हुआ। 40 हजार दलाल को एडवांस के रूप में दे दिए गए। बाकी रकम परीक्षण के बाद दी जानी थी। पीसीपीएनडीटी सेल के प्रभारी एसीएमओ सुशील कुमार ने बताया कि सोनीपत की टीम ने रैकेट को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। सोमवार को भ्रूण की जांच करने वाले लोग टीम को लगातार गुमराह करते रहे। शाम को इटोरा स्थित संस्कार हॉस्पिटल ले गए। इस पर टीम ने हास्पिटल में छापा मार दिया।
विज्ञापन


 

एजेंट से संपर्क के बाद टीम आगरा तक पहुंची
एसीएमओ ने बताया कि अस्पताल का संचालन सैंया निवासी भानु प्रताप कर रहा है। उसके साथ ही इटाैरा का ओम नारायण, फतेहाबाद का मयंक शर्मा, माकराैल का जगवीर सिंह, मनीष कुशवाहा, कुशीनगर का पवन कुशवाहा, सोनीपत का शंकर राणा पकड़ा है। शमसाबाद की मंजू से भानु और प्रदीप ने दो महीने पहले संस्कार हास्पिटल चलाने के लिए भवन किराए पर लिया था। तीन कमरे में संचालित हास्पिटल में आईसीयू की सुविधा का भी बोर्ड लगा था। पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। पहली मंजिल पर दुकान हैं। चार से पांच महीने पहले भवन में ठाकुरदास के नाम से हास्पिटल संचालित हो रहा था। बाद में हास्पिटल बंद हो गया। अस्पताल में पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन जब्त की गई। इसमें टैबलेट के माध्यम से भ्रूण की जांच किए जाने की जानकारी मिली। मौके पर जांच में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण भी मिले, जो चार्जिंग पर लगे हुए थे। टीम ने उपकरणों को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। शंकर राणा ने ही महिला से संपर्क किया था।

हरियाणा से आई स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीम की ओर से मलपुरा थाने में लिखित शिकायत दी जा रही है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, जांच के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। -जसवीर सिंह सिरोही, एसीपी सैंया
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed