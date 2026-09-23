{"_id":"6ab3cf0641594840660d9927","slug":"video-uncontrolled-car-falls-into-deep-pit-in-jagner-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: जगनेर में अनियंत्रित कार गहरे गड्ढे में गिरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के जगनेर थाना क्षेत्र में सुबह आगरा की ओर से आ रही एक कार अनियंत्रित होकर मेवली बांध के पास गहरे गड्ढे में गिर गई। कार सवार सभी लोग सुरक्षित बताए गए हैं। कार को गड्ढे में गिरा देखकर आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। मौके पर भीड़ लग गई। पुलिस के मुताबिक, कार आगरा की ओर से आ रही थी। मेवली बांध के पास तेज रफ्तार के कारण ड्राइवर नियंत्रण नहीं रख सका और कार गड्ढे में गिर गई।

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