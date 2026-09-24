फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Police personnel beat up shopkeeper at Aliganj in etah  five suspended after video goes viral

वीडियो में देखें पुलिसवालों की गुंडागर्दी: सिपाही ने साथियों को बुलाकर दुकानदार को पीटा, पांच पुलिसकर्मी नपे

Thu, 24 Sep 2026 07:20 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Published by: Arun Parashar Updated Thu, 24 Sep 2026 07:20 PM IST
सार

पुलिसकर्मियों के दुकानदार को डंडे से पीटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे और लोग तरह-तरह की टिप्पणियां करने लगे। मामले का संज्ञान लेते हुए एसएसपी डॉ. इलामारन जी. ने बृहस्पतिवार को पांचों आरक्षियों को निलंबित कर दिया।
 

विज्ञापन
Police personnel beat up shopkeeper at Aliganj in etah  five suspended after video goes viral
पुलिसकर्मियों ने पीटा दुकानदार। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

एटा के अलीगंज में लोगों के झगड़े रोकने वाली पुलिस जब खुद गुंडागर्दी पर उतर आए, तो जनता क्या करे। ऐसा ही वाकया 22 सितंबर की रात अलीगंज के लोहारी दरवाजा क्षेत्र में हुआ। दुकान बंद कराने की बात पर मोबाइल कोबरा पर तैनात आरक्षी संदीप कुमार का दुकानदार से विवाद हो गया। आरोप है कि उसने साथी आरक्षियों को बुलाकर दुकानदार को पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर एसएसपी ने पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।
विज्ञापन


विज्ञापन


सीओ अलीगंज राजेश सिंह ने बताया कि 22 सितंबर की रात कोबरा-3 मोबाइल पर आरक्षी संदीप कुमार की ड्यूटी थी। लोहारी दरवाजा में रात 10:30 बजे दुकान बंद कराने की बात पर उसका दुकानदार अलीम से कहासुनी और झड़प हो गई। इसके बाद संदीप कुमार ने साथी आरक्षियों विनीत मावी, मोहित तालान, अनमोल और दिवाकर सिंह को मौके पर बुला लिया। ये सभी सिविल ड्रेस में थे। सभी ने मिलकर दुकानदार को पीटना शुरू कर दिया। सार्वजनिक स्थान पर डंडे से पीटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे और लोग तरह-तरह की टिप्पणियां करने लगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


 

मामले का संज्ञान लेते हुए एसएसपी डॉ. इलामारन जी. ने बृहस्पतिवार को पांचों आरक्षियों को निलंबित कर दिया। सीओ ने बताया कि निलंबित आरक्षियों की विभागीय जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।



बेरहमी से डंडे बरसाता दिख रहा पुलिसकर्मी
वायरल वीडियो में एक पुलिसकर्मी दुकानदार को बेरहमी से पीटता दिखाई दे रहा है। पिटाई से दुकानदार को गंभीर चोटें आई हैं। दुकानदार अलीम ने बताया कि संदीप अक्सर पड़ोस में एक घर में आते-जाते हैं। जब भी आते हैं, यही कहते हैं कि दुकान बंद करो। मंगलवार की रात भी इसी बात पर विवाद हुआ। आरोप है कि बचाव में आए परिजनों और महिलाओं की बात अनसुना करते हुए आरक्षी संदीप कुमार, विनीत मावी, मोहित तालान, अनमोल और दिवाकर सिंह ने बेरहमी से पीटा।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed