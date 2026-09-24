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आगरा: दीवानी से तारीख कर लौट रहे युवक को पत्नी ने पीटा, बहन को भी न छोड़ा; राहगीरों ने बचाया

Thu, 24 Sep 2026 11:57 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Thu, 24 Sep 2026 11:57 PM IST
सार

भाई-बहन दीवानी से तारीख कर लाैट रहे थे। रास्ते में पत्नी और ससुरालियों ने दोनों को पकड़ लिया। पिटाई कर दी। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।

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Brother and sister beaten up while returning from civil court hearing
Crime demo - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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आगरा में दीवानी से तारीख कर बहन के साथ घर लौट रहे युवक को उसकी पत्नी व अन्य ससुरालियों ने पकड़ लिया। दोनों की पिटाई की। राहगीरों ने उन्हें बचाया। शिकायत पर थाना हरीपर्वत पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। हालांकि मामले में दूसरे पक्ष ने भी तहरीर दी है।
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ताजगंज निवासी श्रवण राठौर ने दी तहरीर में बताया है कि 18 नवंबर, 2025 को उनकी शादी अनुराधा के साथ हुई थी। पत्नी वनरक्षक है। विवाद होने पर पत्नी ने उनके और परिजन के खिलाफ कोर्ट में घरेलू हिंसा का मुकदमा दायर कर दिया। बृहस्पतिवार को वह अपनी बहन शिवानी के साथ तारीख करने आए। बाइक एक अस्पताल की पार्किंग में खड़ी कर दी।
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दोपहर 12 बजे बहन को सड़क किनारे खड़ा कर बाइक लेने गए। लौटकर आने पर देखा तो बहन रो रही थी। उसी दौरान पत्नी, ससुर घनश्याम, सास बेबी और साले व अन्य लोग आ गए। आते ही आरोपियों ने बहन-भाई पर जानलेवा हमला बोल दिया। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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