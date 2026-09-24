फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Hospital sealed in case of determination of foetus in agra

आगरा: भ्रूण लिंग जांच के मामले में अस्पताल सील, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की कार्रवाई; पकड़े गए थे सात आरोपी

Thu, 24 Sep 2026 11:57 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Thu, 24 Sep 2026 11:57 PM IST
सार

भ्रूण लिंग की जांच का मामला पकड़ में आने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल पर भी कार्रवाई की है। टीम ने अस्पताल को सील कर दिया है। बता दें हरियाणा की टीम ने गिरोह का पर्दाफाश किया था।

विज्ञापन
Hospital sealed in case of determination of foetus in agra
संस्कार हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा-ग्वालियर रोड पर नगला माकरोल, इटौरा स्थित संस्कार हॉस्पिटल में भ्रूण के लिंग की जांच का मामला पकड़ा गया था। बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य विभाग ने इसमें बड़ी कार्रवाई की। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुशील कुमार और डॉ. धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने विभागीय टीम और पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचकर अस्पताल को सील कर दिया।
विज्ञापन


सोमवार शाम हरियाणा के सोनीपत से स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने संस्कार हॉस्पिटल पर भ्रूण के लिंग की जांच होने का खुलासा किया था। अस्पताल से सात लोगों को हिरासत में लिया गया था। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी डॉ. सुशील कुमार की तहरीर पर थाना मलपुरा में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 
विज्ञापन


मामले में सोनीपत के रेन हाई रेजिडेंसी, हरियाणा निवासी शंकर राणा, नगला माकरोल इटौरा निवासी मनीष कुशवाहा,जयवीर सिंह और कुशीनगर निवासी पवन को पुलिस ने न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय के आदेश पर चारों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। वहीं, मामले में रविंद्र उर्फ टीटू और समीर को अभी फरार बताया जा रहा है। सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि भ्रूण लिंग की जांच का मामला पकड़े जाने के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed