आगरा: भ्रूण लिंग जांच के मामले में अस्पताल सील, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की कार्रवाई; पकड़े गए थे सात आरोपी

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सोमवार शाम हरियाणा के सोनीपत से स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने संस्कार हॉस्पिटल पर भ्रूण के लिंग की जांच होने का खुलासा किया था। अस्पताल से सात लोगों को हिरासत में लिया गया था। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी डॉ. सुशील कुमार की तहरीर पर थाना मलपुरा में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।मामले में सोनीपत के रेन हाई रेजिडेंसी, हरियाणा निवासी शंकर राणा, नगला माकरोल इटौरा निवासी मनीष कुशवाहा,जयवीर सिंह और कुशीनगर निवासी पवन को पुलिस ने न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय के आदेश पर चारों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। वहीं, मामले में रविंद्र उर्फ टीटू और समीर को अभी फरार बताया जा रहा है। सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि भ्रूण लिंग की जांच का मामला पकड़े जाने के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी।