बर्बरता की हदें पार: नाैकरी के बहाने ले जाकर युवक को बनाया बंधक, बीड़ी से दागा; पैर भी जलाया

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खेड़ा राठौर के नंदगवा गांव निवासी श्रीकिशन मूक बधिर है। श्रीकिशन के भाई साहूकार ने खेड़ा राठाैर थाने में दी तहरीर दी। इसमें आरोप लगाया कि गांव का युवक नौकरी के बहाने श्रीकिशन को फरीदाबाद ले गया। वहां जाने पर उसका उत्पीड़न करने लगा। उसके कान से बाली उतार ली। विरोध करने पर बंधक बना लिया। मारपीट भी करने लगा। इस दाैरान बीड़ी से पीठ पर दाग दिया। गैस सिलिंडर की आग से पैर भी जला दिया।श्रीकिशन ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया। इस पर परिजन फरीदाबाद गए। पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई। कार्रवाई न होने पर गांव लौट आए। घर आकर आरोपी युवक ने कहीं भी शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी है। इससे सभी दहशत में हैं। खेड़ा राठौर पुलिस ने परिजन को फरीदाबाद का मामला बताकर वहीं कार्रवाई के लिए जाने की सलाह दी है। मामले में परिजन की तहरीर के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।