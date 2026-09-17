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VIDEO: डग्गेमारी वाहन और अतिक्रमण के खिलाफ धरने पर बैठे व्यापारी नेता

Thu, 17 Sep 2026 09:24 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Thu, 17 Sep 2026 09:24 PM IST
Trader leaders stage sit-in protest against illegal passenger vehicles and encroachment
आगरा इटावा स्टेट हाईवे पर बाह के बस अड्डे के आसपास अतिक्रमण एवं जाम की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आश्वासन के बाद भी डग्गेमारी पर अंकुश लगा और न अतिक्रमण हटा। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल प्रतिनिधि सभा के बाह के नगर अध्यक्ष मनमोहन पांडेय व्यापारियों के साथ बृहस्पतिवार शाम 6 बजे बस अड्डे के पास सड़क किनारे धरने पर बैठ गये। उन्होंने बताया कि डग्गेमार वाहनों के चलते कुछ ही दिन में तीन जानें चली गई हैं। छात्र-छात्राएं सुरक्षित स्कूल नहीं पहुंच पाती। आए दिन हादसे का खतरा रहता है। बस अड्डे के बाहर रोडवेज तथा आस पास डग्गेमार बस और टैक्सी खड़ी हो जाती है। ऊपर से फुटपाथ पर अतिक्रमणकारी काबिज हैं। जिससे व्यापार तो प्रभावित हो ही रहा है, राहगीर भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने बताया कि एसडीएम से लेकर रोडवेज के अधिकारियों को समस्या बताई थी। लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। मजबूरन धरने पर बैठना पड़ा है। उन्होंने बताया कि समस्या के समाधान तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। छात्र-छात्राओं और पैदल राहगीरों के लिए सड़क किनारे पर इंटरलॉकिंग कराए जाने की भी मांग उठाई है। इस दौरान कई व्यापारी मौजूद रहे।
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