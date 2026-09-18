दो घंटे में मांगे पांच लाख: पिस्टल तानकर चौथ मांगने के आरोपी को बड़ी राहत, कोर्ट से मिली जमानत

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थाना बरहन में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, मुकेश कुमार ने तहरीर दी। आरोप लगाया कि 24 अगस्त को सुबह 10 बजे वह मुड़ी चौराहे स्थित अपने कैफे पर खड़े थे। उसी दौरान दो कार वहां आकर रुकीं। अनुज धाकरे, मोहित शर्मा और दो अज्ञात व्यक्ति उतरे। आते ही अनुज धाकरे ने उन पर पिस्टल तान दी और मुकदमे में खर्च हुए पांच लाख रुपये दो घंटे के अंदर नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी।इससे पहले दिसंबर 2025 में आरोपी अनुज धाकरे पर उनके ममेरे भाई पुनीत सिसोदिया की हत्या का भी आरोप है। जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बावजूद फायर आर्म से चोट पहुंचने का कोई मामला नहीं है।