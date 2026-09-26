VIDEO: एक अक्तूबर से बांदीकुई–ईदगाह पैसेंजर का समय बदला

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बांदीकुई और रास्ते के स्टेशनों से ईदगाह आने वाले यात्रियों को अब ट्रेन पकड़ने के लिए 25 मिनट पहले घर से निकलना होगा। गाड़ी संख्या 64620 बांदीकुई–ईदगाह पैसेंजर 1 अक्तूबर से सुबह 4:35 बजे बांदीकुई से रवाना होगी। पहले इसका समय सुबह 5 बजे था। हालांकि आगरा के ईदगाह स्टेशन पर ट्रेन अपने निर्धारित समय सुबह 8:20 बजे ही पहुंचेगी। समय में बदलाव से भरतपुर, अछनेरा और आसपास के स्टेशनों से रोजाना आगरा आने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा का समय बदलना पड़ेगा। आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि ट्रेन श्री घासीनगर 4:44, बिवाई 4:50, भजेडा 4:56, करणपुरा 5:02, भूडा 5:08, मंडावर महवा रोड 5:14, घोसरना 5:22, दांतिया 5:28 और खेरली 5:36 बजे पहुंचेगी। नदबई 5:54, पपरेरा 6:03, हेलक 6:10 और भरतपुर 6:15 बजे पहुंचेगी। इसके बाद नोह बछामदी 6:26, इकरन 6:33, चिकसाना 6:40, अछनेरा 6:58, रायभा 7:05 और बिचपुरी 7:14 बजे पहुंचेगी। इसके बाद ट्रेन ईदगाह आगरा जंक्शन सुबह 8:20 बजे पहुंचेगी। इससे आगरा आने वाले यात्रियों को सुबह की यात्रा की योजना नए समय के अनुसार बनानी होगी।

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