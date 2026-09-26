{"_id":"6ab783e7b05558d488049c0c","slug":"green-gas-apk-scam-in-agra-lawyer-clicks-fake-bill-file-2-54-lakh-drained-from-bank-account-2026-09-26","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: व्हाट्सएप पर आया ऐसा मैसेज, क्लिक करते ही बैंक से कटने लगे पैसे; अधिवक्ता का छह दिन में खाता हो गया खाली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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आगरा के न्यू लॉयर्स कॉलोनी में रहने वाले अधिवक्ता के व्हाट्सएप पर अनजान नंबर से साइबर अपराधी ने ग्रीन गैस बिल के नाम की एपीके फाइल भेजी। अधिवक्ता ने फाइल पर क्लिक किया और बिल देखकर भूल गए। अगले दिन उनके खाते से छह बार में 2.54 लाख रुपये निकल गए। थाना न्यू आगरा पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है।

कॉलोनी निवासी राजेश कुमार परिहार ने बताया कि 17 जुलाई को शाम 6 बजे उनके व्हाट्सएप पर अनजान नंबर से ग्रीन ग्रैस का बिल जमा करने का संदेश और एपीके फाइल आई। उन्होंने एपीके फाइल क्लिक की, उसके बाद बिल देखकर दूसरे काम में व्यस्त हो गए। 23 सितंबर की सुबह 10 बजे उनके मोबाइल पर खाते से रकम निकलने के संदेश आने लगे।





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बैंक जाकर पता किया तो पता चला कि कोई उनका यूपीआई खाता हैक कर रुपये दूसरे खातों में भेज रहा है। शातिर ने छह बार में खाते से 2,54,580 रुपये निकाल लिए। उन्हाेंने बैंक खाते से लेनदेन रुकवाया और साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत की। थाना न्यू आगरा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। बैंक खातों और नंबर के आधार पर साइबर अपराधियों का पता लगाया जा रहा है।





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