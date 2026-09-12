VIDEO: पोखर में गिरने से तीन वर्षीय मासूम की माैत

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आगरा के थाना सदर के मधुनगर क्षेत्र की पानी की टंकी के पास पोखर में गिरने से तीन वर्षीय मासूम हृदयांश की मौत हो गई। पिता कृष्णा गुजरात में एक निजी फैक्टरी में काम करते हैं। मां मीना निवासी नगला अकोई सीओडी के पास ने बताया कि बेटा खेत में शाैच के लिए गया था। लौटते समय पोखर के पास तेज हवा के झोंके से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पोखर के पास गिर गया। परिजन एसएन मेडिकल लेकर आए। यहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम गृह पर मां बेटे को गोद में लिए दहाड़े मारकर रो रही थी। बार-बार कह रही थी कि काफी मन्नतों और इलाज के बाद एक बेटा हुआ था। उनका पूरा परिवार खत्म हो गया।अब किसके लिए जिएगी। परिजन ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया है।

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