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VIDEO: चोरों का दुस्साहस...एक ही दुकान में लगातार दो दिन चोरी

Dhirendra Singh

Updated Tue, 15 Sep 2026 04:37 PM IST Updated Tue, 15 Sep 2026 04:37 PM IST







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आगरा। सदर बाजार क्षेत्र के नौलक्खा स्थित श्री राम बर्तन भंडार में चोरों ने लगातार दो दिन चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ... और पढ़ें

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