{"_id":"6a9412cfc8502a7bcd0e6afa","slug":"video-speeding-truck-mowed-down-two-youths-on-highway-in-agra-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने दो युवकों को राैंदा, एक की माैके पर ही माैत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के थाना एत्माद्दौला क्षेत्र के गोयल हॉस्पिटल के सामने दो युवक हाईवे क्राॅस कर रहे थे। तभी उन्हें भगवान टाॅकीज की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने चपेट में ले लिया। हादसे में एक युवक की माैके पर माैत हो गई। दूसरा युवक गंभीर घायल हो गया। हादसे की सूचना पर पुलिस माैके पर पहुंच गई। हादसे के बाद हाईवे पर खून से सने शव को देख लोगों की रूह कांप गई। मृतक युवक के परिजन भी माैके पर पहुंच गए। चीख-पुकार मच गई। वहीं, हादसे के बाद हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। वाहनों की लंबी कतार लग गई।

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