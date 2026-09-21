{"_id":"6ab16b05f53f15be3c04816e","slug":"video-speeding-car-hits-bike-three-including-woman-and-child-injured-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: तेज रफ्तार कार ने रौंदी बाइक, महिला और बच्चे समेत तीन घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के बसई अरेला थाना क्षेत्र में आगरा-बाह मार्ग पर बांके की ठार गांव के पास रविवार को तेज रफ्तार कार ने बाइक को पीछे से रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार युवक, उसकी भाभी और मासूम भतीजा घायल हो गए। फतेहाबाद क्षेत्र के गांव सहारनपुर निवासी देवेश (20) अपनी भाभी मोहिनी और भतीजे कुंदन के साथ बाइक से नयापुरा कांकरखेड़ा जा रहे थे। बताया गया है कि बांके की ठार के पास पीछे से आगरा की ओर से बाह की तरफ जा रही तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक सवार तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया।

... और पढ़ें