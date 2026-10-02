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नीट यूजी काउंसिलिंग: एसएन की सीटें भरी, निजी में एमबीबीएस-बीडीएस की 87 सीटें खाली
नीट यूजी के दूसरे चरण की काउंसिलिंग संपन्न हो गई है। इसमें एसएन मेडिकल कॉलेज की सीटें भर गई हैं। निजी कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस की 87 सीटें रिक्त हैं। काउंसिलिंग प्रभारी डॉ. करुणा शंकर दिनकर ने बताया कि इसमें मथुरा केडी डेंटल कॉलेज, केडी मेडिकल कॉलेज, एसकेएस मेडिकल कॉलेज, केएम मेडिकल कॉलेज, आरएसएस मेडिकल कॉलेज, फिरोजाबाद का एफएच मेडिकल कॉलेज, शिकोहाबाद के फूलन सिंह मेडिकल कॉलेज और आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस और बीडीएस की 1466 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण की काउंसिलिंग में 768 और दूसरे चरण में 611 सीटों पर प्रवेश हुआ है। इसमें निजी कॉलेजों की 87 सीटें रिक्त रह गई हैं। काउंसिलिंग के सह प्रभारी डॉ. भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सीटें रिक्त रहने से तीसरी चरण की काउंसिलिंग की उम्मीद है।
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