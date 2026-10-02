यूपी: सीएम योगी को रामलीला के लग्न और राम बरात का निमंत्रण, आ सकते हैं प्रदेश के मुखिया; ये आश्वासन मिला

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मुख्यमंत्री ने आगरा की ऐतिहासिक रामलीला के आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने 5 और 6 अक्तूबर को होने वाले लग्न और बरात कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया। इस दौरान होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के मंत्री धर्मवीर प्रजापति और रजत सिंघल मौजूद रहे।वहीं जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से भेंट कर उन्हें आयोजन में शामिल होने का निमंत्रण दिया।समिति के अनुसार 5 अक्तूबर को श्रीराम का लग्न उत्सव वाटरवर्क्स स्थित अग्रवन में आयोजित किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संरक्षक दिनेश चंद्र ने इसमें शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इस दौरान श्री रामलीला कमेटी आगरा के अध्यक्ष एवं विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति के मार्गदर्शक अजय गर्ग , स्वागत अध्यक्ष अरविंद शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय गोयल और मुख्य संयोजक मनोज बंसल मौजूद रहे।