VIDEO: आकाशीय बिजली गिरने से सात बीघा भिंडी की फसल जली

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आगरा के फतेहपुर सीकरी के ग्राम अकोश नगरिया में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की सात बीघा भिंडी की फसल जलकर नष्ट हो गई। घटना में किसान को लाखों रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। किसान ने प्रशासन से फसल नुकसान का आकलन कर आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। ग्राम अकोश नगरिया निवासी शिव सिंह जाटव ने बताया कि उन्होंने 35 हजार रुपये प्रति बीघा के हिसाब से खेत भेज पर लेकर सात बीघा भूमि में भिंडी की फसल की थी। शनिवार शाम तक फसल पूरी तरह ठीक थी। रविवार सुबह वह परिवार के साथ खेत पर भिंडी तोड़ने पहुंचे तो फसल की हालत देखकर उनके होश उड़ गए। खेत में भिंडी के पौधे काले पड़े थे और पौधों पर लगी भिंडी भी जली हुई थी। किसान ने आशंका जताई कि शुक्रवार रात खेत के आसपास आकाशीय बिजली गिरने के कारण फसल जल गई। उन्होंने बताया कि फसल नष्ट होने से उन्हें लाखों रुपये का नुकसान हुआ है।

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