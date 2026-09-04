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VIDEO: पिता की सांसद निधि से बनेगी सड़क, बेटे ने किया शिलान्यास

आगरा ब्यूरो

Updated Fri, 04 Sep 2026 03:28 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 03:28 PM IST







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आगरा। छावनी विधानसभा क्षेत्र के छीपीटोला निर्मल सेवा सदन में राज्यसभा सांसद नवीन जैन की सांसद निधि से 25 लाख रुपये की लागत से सीसी सड़क बनेगी। सड़क निर्माण का शिलान्यास सांसद के बेटे व युवा भाजपा नेता वैभव जैन ने नारियल फोड़कर किया। ... और पढ़ें

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