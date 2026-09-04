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पचोखरा (फिरोजाबाद)। रजावली थाना पुलिस ने टेलीग्राम पर बने ''सेलर हब 01'' नामक ग्रुप के जरिए बाल यौन शोषण की वीडियो डाउनलोड, अपलोड और बेचने के आरोप में पूजा माथुर (29) निवासी नगला बीच की करतूत का भंडाफोड़ किया है। उसे बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया गया। पॉक्सो और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि आरोपी महिला की इस करतूत को साइबर सेल मुख्यालय, लखनऊ ने ट्रेस किया था। इसके बाद जिला साइबर पुलिस और रजावली थाना पुलिस ने छानबीन की। खुलासा हुआ कि पूजा माथुर भारतीय और विदेशी बच्चों के आपत्तिजनक वीडियो ऑनलाइन बेचने का काला कारोबार करती है। बृहस्पतिवार को थाना रजावली इंस्पेक्टर और नारखी इंस्पेक्टर की टीम ने नगला बीच से पूजा को चाइल्ड पोर्नोग्राफी की वीडियो डाउनलोड, स्टोर और बेचने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रजावली थाने के दरोगा दिलीप कुमार की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई।पूछताछ में आरोपी महिला ने स्वीकार किया कि वह छह माह से अधिक समय से यह काम कर रही थी। टेलीग्राम ग्रुप पर लोगों को जोड़ती थी और वीडियो के लिंक उपलब्ध कराने के एवज में 100 से 500 रुपये प्रति वीडियो तक वसूलती थी। इस पैसे को वह अपने यूपीआई खाते के जरिये बैंक में ट्रांसफर कराती थी। महिला ने बताया कि वह पति को छोड़कर मायके में ही रहती है। पुलिस अब उसके मोबाइल डाटा, बैंक खातों और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े अन्य संदिग्ध ग्राहकों की गहनता से पड़ताल कर रही है।सगे भाइयों को भी छूने नहीं देती थी फोन, पूजा का खौफनाक सच सुन शर्मसार हुए मायके वालेपूजा अपने मोबाइल फोन को लेकर बेहद सतर्क रहती थी। उसने फोन पर कई तरह के सुरक्षा लॉक लगा रखे थे और अपने सगे भाइयों तक को मोबाइल छूने तक नहीं देती थी। जब भी परिवार का कोई सदस्य उसके फोन के पास आता, वह तुरंत विवाद करने लगती थी। परिजन इसे उसकी निजी पसंद समझकर नजरअंदाज करते रहे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उस मोबाइल के भीतर इंटरनेट की सबसे घिनौनी दुनिया का नेटवर्क छिपा है। बृहस्पतिवार को जैसे ही पुलिस ने पूजा माथुर को गिरफ्तार कर रजावली थाने पहुंचाया और इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया, खबर मिलते ही उसके मायके वाले और भाई बदहवास होकर थाने पहुंचे। जब पुलिस और अधिकारियों ने उन्हें पूजा की करतूत, टेलीग्राम ग्रुप और उस पर बेचे जा रहे अश्लील वीडियो के बारे में बताया, तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजन थाने में ही सिर झुकाकर रो पड़े। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस काली कमाई का पैसा पूजा किन-किन खातों में ट्रांसफर कर रही थी।