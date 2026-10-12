{"_id":"6acd0c26320ee2b9db0144d1","slug":"video-preparations-for-voting-are-in-full-swing-officials-inspected-polling-booths-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"एमएलसी चुनाव: मतदान को लेकर तैयारियां जोरों पर, अधिकारियों ने बूथों का किया निरीक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा में एमएलसी चुनाव के मतदान को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सोमवार को एसडीएम स्वाति शर्मा, एसीपी इमरान अहमद और तहसीलदार शिखर मिश्रा ने विकासखंड फतेहाबाद में बनाए गए दोनों बूथों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कमियां मिलने पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बूथों पर मतदाताओं की सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था को परखा। बूथ संख्या दो पर रैंप की व्यवस्था दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही मतदाताओं के लिए छांव और पीने के पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बूथों पर बैरिकेडिंग कराने के भी निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने संबंधित कर्मचारियों को चुनाव से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने और मतदान के दौरान किसी तरह की परेशानी न होने देने के निर्देश दिए। एमएलसी चुनाव का 23 अक्टूबर को मतदान होगा। इस दौरान खंड विकास अधिकारी अरुण कुमार, एडीओ पंचायत नरेंद्र बघेल और प्रभारी निरीक्षक फतेहाबाद विनोद कुमार मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

... और पढ़ें