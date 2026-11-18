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VIDEO: नहर व माइनर की पटरी कटने से आलू की फसल डूबी, किसानों का फूटा आक्रोश; सीडीओ से की ये मांग

Arun Parashar

Updated Wed, 18 Nov 2026 06:52 PM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 06:52 PM IST







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आगरा के एफएस ब्रांच और स्कैप माइनर की पटरी कटने से आलू की फसल के जलमग्न होने पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने बुधवार को विकास भवन में आयोजित किसान दिवस में सिंचाई विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई। उन्होंने सीडीओ अमित कुमार से टीम गठित कर जांच की मांग की। इसके साथ ही किसानों को मुआवजा देने की मांग की। ... और पढ़ें

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