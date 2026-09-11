VIDEO:पराग कण बढ़ा रहे अस्थमा और एलर्जी का खतरा, सांस फूलने और अस्थमा अटैक का भी डर

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आगरा। एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर गजेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि पराग कणों से अस्थमा और एलर्जी की परेशानी तेजी से बढ़ रही है यह सांस मालेगांव में पहुंचने कर संक्रमित करते हैं जिसके कारण मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है सांस फूलने लगती है और घर-घर की आवाज आती है कई बार मरीज को अस्थमा अटैक कभी खतरा रहता है इसके बारे में बीते दिन हुई करशाला में उन्होंने व्याख्यान दिए।

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