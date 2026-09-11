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बसई से इंदिरापुरम के बीच 42.78 करोड़ रुपये की लागत से सीएम ग्रिड के तहत सड़क का निर्माण किया जा रहा है। दो किमी. लंबी इस सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार की लगातार शिकायतें आ रही हैं। क्षेत्रीय निवासी सुमित सक्सेना ने बताया कि बस फंसने पर लोगों ने बच्चों को बाहर निकाला। सड़क के निर्माण के दौरान कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई है। कड़ी मशक्कत के बाद बस को बाहर निकाला जा सका।सीएम ग्रिड के तहत बनाई जा रही सड़क में राइडर सीवर के 200 मिमी. व्यास और मुख्य सीवर लाइन के 600 मिमी. व्यास के पाइप बिछाए गए। नियम के तहत सीवर पाइप के नीचे बेस बनाने के लिए 4 से 6 इंच मोटी पीसीसी होनी चाहिए। क्षेत्रीय निवासी राधे श्याम मिश्रा ने आरोप लगाया है कि यहां पाइप सीधे मिट्टी में ही बिछा दिए गए।पाइपलाइन के ऊपर यमुना की रेत से फिलिंग करानी थी लेकिन मिट्टी ही भर दी गई। एचडी पाइप के बीच दो से तीन इंच की दूरी होनी चाहिए लेकिन इन्हें चिपकाकर लगाया गया है और इनकी फिलिंग भी नहींं की गई। बसई से अमर होटल के बीच पूरे निर्माण के जांच की मांग की गई है।तीन माह पहले पहली बारिश में ही सड़क का एक किमी. लंबा हिस्सा धंस गया था। 15 कारें, एंबुलेंस और निगम के वाहन फंस गए थे। तब नगर निगम ने पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। इस सड़क का निर्माण ईको ग्रीन, जय बिल्डर्स और डीकेएलसी एंड सप्लायर्स का जॉइंट वेंचर मिलकर कर रहा है। सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम के निरीक्षण में खामियां मिलने पर इस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। भ्रष्टाचार की इस सड़क पर कुल छह लाख का जुर्माना लगाया जा चुका है। मंडलायुक्त ने भी सड़क के निर्माण में अनियमितताओं पर नाराजगी जताई थी।नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। फर्म ने बताया है कि निर्माणाधीन सड़क पर ड्राइवर जबरन बस ले गया। उसे गार्ड ने मना किया था। ड्राइवर की शिकायत करते स्कूल को पत्र भेजा जा रहा है। अभियंता से मामले की जांच कराएंगे।