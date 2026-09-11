बेरोजगार पति की गंदी हरकत: पत्नी के सामने रखी ऐसी शर्त, जिसे सुन आ जाए घिन; पीड़िता ने पुलिस से बयां किया दर्द

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किरावली निवासी एक युवती ने आरोप लगाया है कि तीन साल पहले लोहवन (मथुरा) के युवक से उसकी शादी हुई थी। शादी के समय पति को कमाऊ बताया गया लेकिन वह बेरोजगार निकला। नौकरी न मिलने पर पति शराब का आदी हो गया और देह व्यापार का दबाव बनाने लगा। विरोध करने पर उसकी पिटाई की। वह अपने 15 दिन के मासूम बच्चे के साथ मायके में है। पति ने तीन साल से कोई सुधि नहीं ली।दूसरे मामले में विद्यानगर निवासी एक युवक की शादी बरौली कटरा की युवती से हुई थी। युवती पर सास से बदतमीजी करने का आरोप है, जिससे विवाद बढ़ गया। युवती की मां ने उसे आत्महत्या करने और ससुराल पक्ष को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी है। परिवार परामर्श केंद्र में दोनों पक्षों को बुलाकर उनकी काउंसिलिंग की जा रही है।