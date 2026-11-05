VIDEO: जिला रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

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आगरा के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में 31 अक्टूबर से एक नवंबर तक दो दिवसीय तृतीय जिला रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आगरा जिला टेबल टेनिस संघ के तत्वावधान में हुई प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि कर्नल शिव कुंजरू ने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं।

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