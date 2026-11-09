फिरोजाबाद: कॉस्मेटिक दुकान में लगी भीषण आग, उठने लगीं ऊंची लपटें, मच गया हड़कंप; दमकलकर्मी मौके पर

दिवाली की देर रात थाना दक्षिण क्षेत्र कटरा सुनारान में अनमोल कॉस्मेटिक दुकान में भीषण आग लगी। पहली मंजिल से उठीं आग की लपटें दूसरी और तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।

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सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने में जुट गई। आग की चपेट में आकर लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस और दमकल विभाग की टीम जांच में जुटी। जानकारी पर थाना दक्षिण प्रभारी योगेंद्र पाल सिंह व उत्तर प्रभारी रवि कुमार त्यागी भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए।