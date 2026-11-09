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फिरोजाबाद: कॉस्मेटिक दुकान में लगी भीषण आग, उठने लगीं ऊंची लपटें, मच गया हड़कंप; दमकलकर्मी मौके पर

Mon, 09 Nov 2026 02:43 AM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, फिरोजाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, फिरोजाबाद Published by: Vijay Singh Pundir Updated Mon, 09 Nov 2026 02:43 AM IST
सार

सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने में जुट गई। आग की चपेट में आकर लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस और दमकल विभाग की टीम जांच में जुटी।

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Major fire breaks out at a cosmetic shop in Firozabad
दुकान में लगी आग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिवाली की देर रात थाना दक्षिण क्षेत्र कटरा सुनारान में अनमोल कॉस्मेटिक दुकान में भीषण आग लगी। पहली मंजिल से उठीं आग की लपटें दूसरी और तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।

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सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने में जुट गई। आग की चपेट में आकर लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस और दमकल विभाग की टीम जांच में जुटी। जानकारी पर थाना दक्षिण प्रभारी योगेंद्र पाल सिंह व उत्तर प्रभारी रवि कुमार त्यागी भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए।

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