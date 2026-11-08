Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   horse named Dilkhush became center of attraction at Bateshwar Fair in agra

आठ लीटर दूध, दो किलो चना और कॉम्प्लान: चेतक के वंशज की शाही खुराक, दिलखुश की रफ्तार के कायल हुए लोग

Sun, 08 Nov 2026 04:29 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sun, 08 Nov 2026 04:29 PM IST
सार

बटेश्वर मेला में मारवाड़ी घोड़ा दिलखुश आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। घोड़े की यह नस्ल ताकत, बुद्धिमत्ता एवं वफादारी के लिए जानी जाती है। 65 इंच ऊंचाई वाले घोड़े की खूबसूरती के पारखी कायल हैं।

विज्ञापन
horse named Dilkhush became center of attraction at Bateshwar Fair in agra
बटेश्वर मेला में घोड़ा दिलखुश। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

महाराणा प्रताप एवं उनके घोड़े चेतक के जोहर का हल्दी घाटी का युद्ध गवाह रहा है। चेतक काठियाबाड़ी (मारवाड़ी) नस्ल का घोड़ा था। बटेश्वर के मेला में शनिवार को चेतक के वंशज घोड़ा दिलखुश की रफ्तार का रोमांच देखने को मिला। प्रति घंटा 60 किमी से भी ज्यादा तेज दौड़ने वाले घोड़े को देखने के साथ ही लोग हल्दी घाटी के युद्ध से जुड़े इतिहास के पन्नों को कुरेदने लगे। 
विज्ञापन


मेला क्षेत्र में दिन भर दिलखुश की टापों की गूंज सुनाई दी। नृत्य के साथ उसके हैरतअंगेज करतब देखने के लिए पारखियों का दिन भर तांता लगा रहा। बटेश्वर मेले में तीन घोड़े लेकर पहुंचे सलेमपुर फिरोजाबाद के यदुवीर सिंह, राजेन्द्र सिंह के कैंप की मारवाड़ी घोड़ा दिलखुश शान है। उन्होंने बताया कि घोड़े की यह नस्ल ताकत, बुद्धिमत्ता एवं वफादारी के लिए जानी जाती है। 
विज्ञापन


65 इंच ऊंचाई वाले घोड़े की खूबसूरती के पारखी कायल हैं। उसकी रफ्तार की खूबी के लोग दीवाने हैं। उन्होंने बताया कि दिलखुश 24 महीने का है, दांत नहीं निकले हैं। दिलखुश की रोजाना की खुराक में 8 लीटर दूध, 2 किलो चना एवं कॉम्प्लान शामिल है। ऊंचाई बढ़ाने के लिए दूध में घोल कर कॉम्प्लान पिलाते हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन


हर हफ्ते एक लीटर घी की खुराक दी जाती है। तेज दौड़ के दौरान कानों से बनने वाले चन्द्रमा के लोग मुरीद हुए बिना नहीं रहते। यदुवीर सिंह ने बताया कि दिलखुश की कीमत 51 लाख रुपये रखी है। उन्होंने दावा किया कि मेला में 31 लाख रुपये तक के खरीदार मौजूद हैं।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed