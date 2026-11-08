बड़ी खबरें: मासूम का मामा-मामी ने किया कत्ल, दिवाली पर घर लाैट रहे युवक की हादसे में माैत; मथुरा में हाई अलर्ट
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sun, 08 Nov 2026 05:44 PM IST
सार
ब्रज क्षेत्र के मथुरा में जूस की मशीन लेकर निकले युवक की दिवाली के दिन दर्दनाक माैत हो गई। एटा में तीन साल की मासूम का मामा-मामी ने कत्ल कर दिया। मैनपुरी में दिवाली पर घर लाैट रहे युवक को वाहन ने राैंद दिया। हादसे में युवक की माैके पर ही हो गई।
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विस्तार
एटा में तीन साल की मासूम की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ। मासूम को मामा-मामी ने ही माैत के घाट उतारा था। मां की माैत के बाद मासूम ननिहाल में नाना-नानी के साथ रह रही थी। मथुरा में जूस की मशीन में शाॅल फंसने से युवक की माैत हो गई। घंटों यु्वक का शव पड़ा रहा। बाद में राहगीरों की सूचना पर पुलिस पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मैनपुरी में दिवाली पर घर लाैट रहे बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने राैंद दिया। हादसे में युवक की माैत हो गई। वहीं आगरा में कोचिंग में शिक्षक की हत्या के मामले में पुलिस को शुरुआती जांच में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। कोचिंग में शिक्षक का खून से सना शव मिला था। वहीं, गाजियाबाद धमाके बाद मथुरा में हाई अलर्ट है। धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
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