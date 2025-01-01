आगरा: सैयां में हाईवे किनारे चाय के खोखे में लगी भीषण आग, मची अफरातफरी, दमकलकर्मियों ने पाया काबू

सैयां कस्बा स्थित थाना सैयां के पास ग्वालियर हाईवे किनारे योगेश कुशवाह के चाय के खोखे में रविवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। दुकान के अंदर रसोई गैस सिलेंडर रखा होने के कारण मौके पर भारी अफरातफरी मच गई और किसी अनहोनी की आशंका से लोग दूर भागने लगे। एहतियातन हाईवे पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई, जिससे करीब आधा घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने रात करीब आठ बजे आग पर काबू पाया, तब जाकर राहगीरों व स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली।

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