VIDEO: जानें कब होगी जेआरएफ, नेट और शिक्षक अभ्यर्थियों की पीएचडी काउंसलिंग, आया नया अपडेट

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डॉ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की ओर से दूसरे सप्ताह में कोर्सवर्क प्रवेश की सूची जारी करने की तैयारी संवाद न्यूज एजेंसी आगरा। डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के बाद अब जेआरएफ, नेट और पहले से टीचिंग कर रहे अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग सितंबर के पहले सप्ताह में कराई जाएगी।

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