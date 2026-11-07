VIDEO: समाधान दिवस में आईं 85 शिकायतें, सिर्फ 12 का हो सका निस्तारण

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आगरा के खेरागढ़ में नवंबर माह के प्रथम शनिवार को तहसील सभागार में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एवं एसडीएम आईएएस हेमंत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न समस्याओं को लेकर कुल 85 फरियादी पहुंचे। अधिकारियों ने 12 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को सौंपते हुए उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। इस दौरान नायब तहसीलदार अनुज दीक्षित, बीडीओ सैंया, खेरागढ़, जगनेर सहित समस्त विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

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