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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Only 12 out of 85 complaints could be resolved during Samadhan Diwas

VIDEO: समाधान दिवस में आईं 85 शिकायतें, सिर्फ 12 का हो सका निस्तारण

Sat, 07 Nov 2026 09:20 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Sat, 07 Nov 2026 09:20 PM IST
Only 12 out of 85 complaints could be resolved during Samadhan Diwas
आगरा के खेरागढ़ में नवंबर माह के प्रथम शनिवार को तहसील सभागार में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एवं एसडीएम आईएएस हेमंत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न समस्याओं को लेकर कुल 85 फरियादी पहुंचे। अधिकारियों ने 12 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को सौंपते हुए उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। इस दौरान नायब तहसीलदार अनुज दीक्षित, बीडीओ सैंया, खेरागढ़, जगनेर सहित समस्त विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
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