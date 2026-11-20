{"_id":"6b0061ee20389ea051096ac7","slug":"video-municipal-corporation-team-made-public-announcement-in-agra-regarding-removal-of-encroachments-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: टेढ़ी बगिया-कालिंदी विहार रोड पर जाम से मिलेगी राहत, नगर नगम ने कराई मुनादी; दुकानदारों को 24 घंटे का अल्टीमेटम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के टेढ़ी बगिया-कालिंदी विहार रोड पर अतिक्रमण के चलते लगने वाले जाम से लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। नगर निगम प्रशासन ने इस मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराने की तैयारी शुरू कर दी है। सड़क पर सामान रखकर कारोबार करने वाले दुकानदारों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो नगर निगम की टीम सामान जब्त करने के साथ ही संबंधित लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करेगी। शुक्रवार को नगर निगम प्रशासन की ओर से टेढ़ी बगिया-कालिंदी विहार से बुद्धा पार्क तक मुनादी कराई गई। दुकानदारों को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि वे सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर रखा अपना सामान 24 घंटे के भीतर स्वयं हटा लें। निर्धारित समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाने पर नगर निगम की टीम अभियान चलाकर सामान जब्त करेगी। इसके साथ ही नियमानुसार विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य का कहना है कि सार्वजनिक सड़कों और फुटपाथों पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टेढ़ी बगिया-कालिंदी विहार रोड पर अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित होने के साथ ही विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। दुकानदारों को 24 घंटे का समय दिया गया है। इसके बाद अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया जाएगा। सड़क पर रखा सामान जब्त करने के साथ ही नियमों के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। आमजन की सुविधा और यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए नगर निगम का अभियान लगातार जारी रहेगा।

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