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VIDEO: आगरा में माैसम विभाग ने तीन दिनों के लिए जारी किया यलो अलर्ट

आगरा ब्यूरो

Updated Fri, 04 Sep 2026 07:23 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 07:23 PM IST







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आगरा में माैसम विभाग की ओर से तीन दिनों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में झमाझम बारिश के आसार जताए गए हैं। जन्माष्टमी पर भी तेज बारिश हो सकती है। ... और पढ़ें

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