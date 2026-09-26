VIDEO: नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

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आगरा के शाहगंज क्षेत्र में कोचिंग गई नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ गलत काम करने के आरोपी कपिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि 23 सितंबर को बालिका के पिता ने तहरीर दी थी कि उनकी नाबालिग बेटी 22 सितंबर की शाम कोचिंग से नहीं लौटी। जानकारी मिली कि कपिल उसे बहला-फुसलाकर ले गया। शाहगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद 23 सितंबर को बालिका घर लौट आई। उसके बयानों के आधार पर पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई गईं। पुलिस ने शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर कपिल को मलपुरा नहर रोड से पकड़ा और न्यायालय ने उसे जेल भेजा है।

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