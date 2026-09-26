रील के चक्कर में मिट गया सुहाग: समझाने पर भी न मानी पत्नी, पति ने दे दी जान; गर्भवती पर टूटा दुखों का पहाड़

एक सप्ताह से चल रही थी पति-पत्नी की अनबन

मृतक के चाचा विजय चंद्र ने बताया कि शादी के एक सप्ताह बाद से ही पति-पत्नी के बीच अनबन चली आ रही थी। पत्नी संगीता मार्च माह से ही अपने मायके में रह रही थी और फिलहाल करीब सात माह की गर्भवती है। कुछ दिन पूर्व ही दोनों पक्षों में समझौता हुआ था। आरोप है कि संगीता ने शुक्रवार को घी देने के बहाने वीरभान को अपने पास बुलाया और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ मिलकर उसकी हत्या करा दी। शुक्रवार शाम के बाद से वीरभान से परिजनों का कोई संपर्क नहीं हो सका था। मृतक तीन भाइयों और दो बहनों में दूसरे नंबर का था।