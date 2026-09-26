फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Elderly farmer crushed to death by unknown vehicle in Bah in Agra

यूपी: फसल की रखवाली को जा रहे बुजुर्ग को वाहन ने राैंदा, माैके पर माैत; घायल भतीजे ने अस्पताल में तोड़ा दम

Sat, 26 Sep 2026 10:50 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sat, 26 Sep 2026 10:50 PM IST
सार

आगरा के बाह में शनिवार रात सड़क हादसे में फसल की रखवाली को जा रहे खेतिहर मजदूर की सड़क हादसे में माैत हो गई। भतीजा गंभीर घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दाैरान भतीजे ने भी दम तोड़ दिया।

विज्ञापन
Elderly farmer crushed to death by unknown vehicle in Bah in Agra
घटना से परिवार में कोहराम मच गया। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा-इटावा स्टेट हाईवे पर बाह के छदामी मठ के पास अज्ञात वाहन के रौंदने से मैनपुरी के दरवाह गांव (हाल निवासी बरुआ नगर बाह) के नाहर सिंह (60) की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि उनका मुंह बोला बेटा नेकराम गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दाैरान नेकराम ने भी दम तोड़ दिया।
विज्ञापन


मैनपुरी जनपद के दन्नाहार थाना क्षेत्र के दरवाह गांव के नाहर सिंह पुत्र राजबहादुर अपने परिवार के साथ बाह के बरुआ नगर में रह कर मेहनत मजदूरी करते थे। उनका छोटा बेटा कृष्ण गोपाल पल्लेदारी करता है। जबकि भतीजे (मुंह बोला बेटा) नेकराम के साथ उन्होंने छदामी मठ पर बटाई पर खेत लेकर बाजरा की फसल बोई थी। दोनों मेहरा पर सो कर छुट्टा मवेशी से बाजरा की रखवाली करते थे। 
विज्ञापन


नाहर सिंह की पत्नी सुदामा और बेटी हेमा ने बताया कि शनिवार रात 8.45 बजे दोनों खाना खाने के बाद फसल की रखवाली के लिए घर से पैदल निकले थे। रात 9.30 बजे हादसे की कॉल पर पीआरवी और एंबुलेंस मौके पर पहुंची। दोनों सड़क पर खून से लथपथ पड़े थे। दोनों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाह पर लाया गया। जहां पर चिकित्सकों ने नाहर सिंह को मृत घोषित कर दिया। जबकि नेकराम को चिंताजनक हालत में एंबुलेंस से एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा भेज दिया। जहां इलाज के दाैरान नेकराम की भी माैत हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस की सूचना पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गये। नाहर सिंह का शव देख कर पत्नी सुदामा एवं बेटी हेमा दहाड़े मार कर रो पड़ी। दोनों ने पुलिस को बताया कि मैनपुरी में कर्ज होने पर बाह में मेहनत मजदूरी को आए थे। बरुआ नगर में किराए के घर में रह कर बटाई पर खेती कर परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। एसीपी बाह जितेन्द्र कुमार ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए बाह की मोर्चरी में रखवा दिया है। हादसा करने वाले वाहन की पहचान और तलाश की जा रही है।



 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed