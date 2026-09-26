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आगरा विश्वविद्यालय: एमबीबीएस और बीडीएस का परीक्षा कार्यक्रम जारी, पांच अक्तूबर से होंगी शुरू

Sat, 26 Sep 2026 10:12 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sat, 26 Sep 2026 10:12 PM IST
सार

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की ओर से एमबीबीएस और बीडीएस का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। परीक्षाएं पांच अक्तूबर से शुरू होंगी। 

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MBBS and BDS examinations at Dr Bhimrao Ambedkar University in Agra to begin on October 5
आगरा विश्वविद्यालय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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आगरा में डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय ने एमबीबीएस और बीडीएस की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। बीडीएस चतुर्थ प्रोफेशनल की मुख्य/सप्लीमेंट्री परीक्षा और एमबीबीएस द्वितीय प्रोफेशनल व फाइनल प्रोफेशनल पार्ट-1 की सप्लीमेंट्री परीक्षा 5 अक्तूबर से शुरू होंगी। 
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एमबीबीएस की 16 अक्तूबर व बीडीएस पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 21 अक्टूबर तक चलेंगी। परीक्षाएं दोपहर दो से शाम पांच बजे तक आईईटी खंदारी परिसर में होंगी। बीडीएस के विद्यार्थियों में केडी डेंटल कॉलेज, मथुरा और डीजे डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, मोदीनगर के विद्यार्थी भी शामिल होंगे।
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