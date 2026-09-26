ग्रीन गैस उपभोक्ताओं से अवैध वसूली: बिल कम करने और मीटर बदलने का झांसा, दो पूर्व कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज

जीजीएल के सहायक महाप्रबंधक सूर्यप्रकाश ने बताया कि जिले में 75 हजार से अधिक परिवार पीएनजी सेवा का उपयोग करते हैं। घरेलू पीएनजी मीटरों की द्विमासिक रीडिंग और बिलिंग के लिए रुद्रा सिस्टम्स को अधिकृत एजेंसी बनाया गया है। एजेंसी के सुपरवाइजर भूपेंद्र पाल सिंह (निवासी दहतोरा) और जुलाई 2026 में संदिग्ध गतिविधियों के चलते हटाए गए पूर्व मीटर रीडर रोहित कर्दम (निवासी शाहगंज) मिलकर उपभोक्ताओं से वसूली कर रहे थे।जांच में कई मामले सामने आए हैं। इस गिरोह के खिलाफ 25 अगस्त को जगदीशपुरा थाने और 11 सितंबर को एकता थाने में पहले भी शिकायतें दी जा चुकी थीं। 11 सितंबर को रोहित कर्दम ग्रीन गैस कार्यालय के पास संदिग्ध अवस्था में मिला था, जिसके बाद पुलिस उसे थाने ले गई। सहायक पुलिस आयुक्त ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि पुलिस ने शिकायत पर जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है।

डाटा लीक और राजस्व हानि

तहरीर में आरोप लगाया है कि अधिकृत एजेंसी के सुपरवाइजर की मिलीभगत से उपभोक्ताओं का गोपनीय डाटा हासिल कर उसका दुरुपयोग किया जा रहा था। इससे कंपनी के राजस्व का नुकसान हो रहा है। मीटर से छेड़छाड़ के कारण जनसुरक्षा पर भी गंभीर खतरा है। पुलिस जांच में सामने आया कि एक आरोपी ने नौकरी जाने के बाद विभाग में ही ठेकेदारी शुरू कर दी थी। उसने अपने निवास क्षेत्र के पास एक कपड़े का शोरूम खोला है और अब वह दोपहिया के बजाय कार से चलता है।



इनसे भी हुई ठगी

आरोप है कि शमशाबाद रोड निवासी अवि सेतिया से मीटर बदलने के नाम पर 56 हजार रुपये नकद लिए गए। उन्हें अनधिकृत तरीके से गैस मीटर बदलकर फर्जी रसीद भी दी गई। ताजगंज निवासी अंतर सिंह से बिल संशोधन और अनधिकृत मीटर परिवर्तन के नाम पर ऑनलाइन भुगतान कराया गया। शाहगंज निवासी ब्रज किशोर के घर 15 अगस्त को रोहित करदम और भूपेंद्र पाल सिंह पहुंचे थे। उन्होंने मीटर बदलने के लिए 15 हजार रुपये मांगे, लेकिन उपभोक्ता के सतर्क होने पर दोनों गैस मीटर, टूल्स, सील और आईडी कार्ड से भरा बैग मौके पर छोड़कर भाग गए थे।







